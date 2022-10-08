إصابة شاب على يد زميله خلال مشاجرة بسلاح أبيض بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب شاب بجرح طعنى فى الصدر إثر حدوث مشاجرة مع زميله بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين بلاغا من المستشفى العام بأبو حمص بوصول "أ .ع. م " 18سنة طالب مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتم تحويله لإحدى المستشفيات الخاصة.

وبسؤال المجنى عليه اتهم "م. ن م" 16 سنة طالب ومقيم بمحل إقامته بالتعدي عليه بسكين وإحداث إصابته بعد حدوث مشاجرة بينهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.