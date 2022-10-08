اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 10:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في صفوف الفلسطينيين عقب اقتحام مخيم جنين

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:07 ص
إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في صفوف الفلسطينيين عقب اقتحام مخيم جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أُصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقلت اثنتان منها لمستشفى جنين الحكومي، والثالثة لمستشفى ابن سينا، لتلقى العلاج.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" إلى المخيم، ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط دوار سينما جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة أبو زينة، لاعتقال نجلهم محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.

ومنعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

مخيم جنين

اقتحام مخيم جنين

جنين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة