اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إجراءات جديدة من الحكومة اليمنية لتأمين السفن الواصلة إليها

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:20 م
إجراءات جديدة من الحكومة اليمنية لتأمين السفن الواصلة إليها سفينة شحن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت الحكومة اليمنية، وديعة تأمينية، بمقدار 70 مليون دولار لتأمين السفن الواصلة إلى جميع الموانئ في البلاد.

وأعلنت وزارة النقل اليمنية - بحسب الفضائية اليمنية - أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل تسعى، منذ أشهر، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي، وبدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تخصيص وديعة تأمينية تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، وذلك بغرض التخفيف من أعباء أقساط التأمين للسفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية.

واعتبرت أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض كلفة النقل البحري للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة الخاضع حاليًا للحوثي؛ كون الأمر يتعلق بالجانب الإنساني والأمن الغذائي للإنسان اليمني حيث وجد.

 


الحكومة اليمنية

السفن

اليمن

اخبار اليمن

الحوثيين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة