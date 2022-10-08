"أوقاف الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوى الشريف بالابتهالات الدينية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية احتفالا بمناسبة المولد النبوى الشريف فى مسجد أبو العباس بحضور اللواء محمد الشريف والقيادات الأمنية بالإسكندرية وقيادات الأوقاف بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة من القرآن ثم ابتهالات وانشاد وخطبة عن المولد النبوى الشريف وفضل هذه الايام حتى اذان صلاه العشاء كما حضر فى الاحتفالية وفد من الطرق الصوفية بالمحافظة للمشاركة بالاحتفالات فى مسجد المرسى ابو العباس بالاسكندرية .

ويشهد محيط ميدان المساجد بالإسكندرية انتشار امنى ومرورى لتامين لدخول المهنئين الى ميدان المساجد والاقبال الكبير على التواجد فى ميدان الأضرحة بالإسكندرية.

يذكر ان دار الإفتاء اكدت أن المراد من الاحتفال بذكرى المواد النبوى الشريف إظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.