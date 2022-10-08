اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أكبر وصول أسبوعي ..مطار الغردقة يستقبل 111 رحلة طيران تقل 16 ألف سائح

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:43 ص
أكبر وصول أسبوعي ..مطار الغردقة يستقبل 111 رحلة طيران تقل 16 ألف سائح مطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت 111 رحلة طيران، على مدار ساعات اليوم والذي يعد اكبر وصول أسبوعي والتي تقل علي متنها قرابة 16 ألف سائح من جنسيات مختلفة.
 
وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، حيث تعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر.
 
وتبين من جداول وصول رحلات الطيران اليوم زيادة في معدلات الوصول عن امس بفارق 44 رحلة طيران حيث استقبل المطار امس 77 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة.
 
 
 

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