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أسعار الحديد والصلب في مصر اليوم .. استقرار بجميع المصانع

السبت، 08 أكتوبر 2022 06:00 ص
أسعار الحديد والصلب في مصر اليوم .. استقرار بجميع المصانع حديد
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الحديد والصلب، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا تسليم أرض المصنع، حيث سجل سعر الحديد بشركة عز نحو 17670 جنيها، وبلغ سعر طن حديد السويس للصلب 17570 جنيها، وسجل سعر الحديد اليوم للبيع من أرض المصنع حديد المصريين نحو 17570 جنيها.
 
وأكدت شعبة مواد البناء في نشرتها، أن أسعار شهر أكتوبر لم تعلن بعد، وأنه يتم البيع على نفس أسعار الشهر الماضي، مضيفة أن سعر حديد الجيوشي للصلب 17300 جنيه، وسجل حديد بشاي 17.900 جنيه، وسجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيه بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيهًا، وسجل حديد المراكبي 17.550 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها.
 
وكانت أسعار الحديد، قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أغسطس، ثم واصل السعر ثباته عند نقطة مرتفعة في سبتمبر، وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية، وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيلت)، في حين شهدت الأسعار بعض التراجع الطفيف منتصف هذا الأسبوع.
 
 

اسعار الحديد

الحديد والصلب

اسعار الصلب

اسعار الحديد والصلب



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