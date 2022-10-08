اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أزمة الطاقة تضرب بيوت الأزياء العالمية.. "فالنتينو" الإيطالية تعلن إطفاء الأنوار ليلا

السبت، 08 أكتوبر 2022 04:21 م
أزمة الطاقة تضرب بيوت الأزياء العالمية.. "فالنتينو" الإيطالية تعلن إطفاء الأنوار ليلا فالنتينو
وكالات

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ضربت أزمة الطاقة العالمية بيوت الأزياء العالمية، بعدما دفعت الأزمة كبرى المتاجر إلى إطفاء أنوارها في وقت مبكر، لتوفير الطاقة.
 
وبعد ساعات من إعلان العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة "إل في إم إتش" أطفاء الأنوار في متاجرها في وقت مبكر من الليل لتوفير الطاقة وتشجيع "الوعي البيئي"، قررت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "فالنتينو" السير في نفس الاتجاه، بتأكيدها أنه اعتبارا من الخميس الماضى تم إطفاء الأنوار في حوالي 95 متجرا لفالنتينو حول العالم، ومن المفترض أن تتواصل هذه السياسة كل ليلة في الساعة العاشرة مساء، موضحة أن هذه الخطوة ستسفر عن خفض الاستهلاك اليومي للطاقة بأكثر من 800 كيلووات في الساعة.
 
ودفعت أزمة الطاقة مستوى التوتر بشكل تصاعدي حول العالم، لاسيما مع قرب الدخول في فصل الشتاء، والمخاوف التي تلاحق الاقتصاد العالمي في هذا الظرف.
 

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