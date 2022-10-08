آثار الإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة هطول الأمطار ومشروع الحماية البحرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو، من أمام قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، حيث أعلنت منطقة آثار الإسكندرية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس بعد إعلان محافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ طبقا لتقرير هيئة الأرصاد.





وأعلنت منطقة آثار الإسكندرية، عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم للأمطار فى مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية لـ " اليوم السابع "، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة، عن طريق التواجد المستمر ، وشدد علي تنظيف مزاريب تصريف المياة الموجودة أعلى المناطق الأثرية

وأضاف مدير عام اثار الإسكندرية، أن مشروع الحماية البحرية الذي تم تنفيذه لحماية قلعة قايتباي، قد تم الانتهاء من المشروع بنسبة 98% وهذا المشروع حافظ علي حماية القلعة بشكل كبير، وهو أحد المشاريع الهامة التي تشهدها منطقة الإسكندرية.

كانت شركة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلنت عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لهطول الأمطار.

جاء ذلك بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع اليوم السبت 8 أكتوبر سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وبحسب الأرصاد، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح (40-50 كم/س)ن وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.5 متر).

ورفعت شركة الصرف الصحي درجة الاستعدادات، وتنتشر السيارات والبدالات ، مع إيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من اليوم السبت ، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.





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