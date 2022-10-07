FBI :CBS قدم أدلة كافية لاتهام نجل بايدن بارتكاب جرائم ضريبية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة CBS الأمريكية إن FBI جمع قبل أشهر ما يعتقد عملاؤه أنه دليلا كافيا لتوجيه اتهام إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكى بجرائم لها علاقة بالضرائب والإدلاء ببيانات كاذبة عند شرائه سلاحا، وفقا لمصار مطلعة على التحقيق.

وأوضحت القناة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أن الأدلة التى جمعها الإف بى أى ومحققو وكالة الضرائب تم إرسالها إلى مكتب المدعى الأمريكى فى ديلاوير، وفقا للمصادر.

ورفض متحدث باسم المدعى الأمريكى فى ديلاوير، والمعين من قبل ترامب، التعليق على الأمر.

من جانبه، انتقد كريس كلارك، محامى بايدن، الإف بى أى فى بيان لسى بى إس نيوز، واتهم شخصا داخل الوكالة بتسريب معلومات من إجراءات هيئة محلفين كبرى، وهو ما سيكون جنجة يتوقع أن وزارة العدل ستحقق فيها بنزاهة وتتبع الإجراءات القانونية.

وقال كلارك إنه كما هو مناسب ومطلوب قانونيا، نعتقد أن المدعين فى هذه القضية يدرسون بجد وقة ليس فقط الأدلة المقدمة من قبل العملاء، ولكن أيضا جميع الشهود الآخرين فى هذه القضية، بما فى ذلك شهود الدفاع. وقال كلارك إن هذا هو عمل المدعين.

وقال مصدر مقرب من هانتر بايدن لسى بى إس إن فريق الأخير يعتقد أن هذا التسريب كان مدفوعا بالإحباط داخل الإف بى أى بشأن الوقت الذى اتخذه المدعون للتداول بشأن هذه القضية. ويعتقد فريق بايدن أن المكتب بحاول الضغط على المدعين العامين للتحرك. ويواجه الإف بى أى ضغوطا متزايدة من الجهموريين فى الكونجرس حول التأكيدات بأنه يتخذ قرارات بناء على اعتبارات سياسية.