وقال الخفاجي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، خلال زيارته للعاصمة عمان مؤخرا، إن مصر تمتلك رؤية للمشكلات والتحديات التي يعاني منها العالم العربي والمنطقة والعالم بأسره بشأن التغيرات المناخ والنتائج المترتبة عليها وخصوصا القطاع الزراعي.

وأضاف أن مصر هي بيت العرب الجامع لكافة المناقشات والأراء بشأن الأزمات والتحديات وخصوصا التغيرات المناخية والتي أصبحت بلا حدود، مشيرا إلى أن العراق لديه تحضيرات كبيرة وورقة عمل بشأن التحديات المناخية وسيتم مناقشاتها مع الأشقاء في مصر.

وكشف أن العراق سيكون له حضور فعال بحضور رئيس الجمهورية ووزراء الزراعة والبيئة والري، مؤكدا أن هذا المؤتمر عرس عربي بقيادة مصر ونعمل من أجل تدعمه لأنه سيعبر عن التحديات التي يواجهها العالم العربي والعالم.

ولفت إلى أن مصر تعمل ومنذ أن أصبحت هي المنظم لهذا المؤتمر الدولي بكل طاقتها من أجل حشد العالم لحضور هذا المؤتمر لإيمان قائدها بخطورة أزمة المناخ، والتي أصبحت الآن تحدي لكل دول وشعوب العالم.

ونوه إلى أن هناك اجتماعا لوزراء الزراعة العرب لمناقشة وضع الأمن الغذائي العربي وموضوع التغيرات المناخية والتعاون الزراعي وتسهيل التبادل التجاري والإجراءات الجمركية بين البلدان العربية من أجل مواجهة أزمة الغذاء العالمية الموجودة حاليا.

وأشار الخفاجي إلى أن مصر والعراق لديهما البنية التحتية والإمكانيات الكبيرة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء في ظل الأزمات الراهنة عقب ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على السوق العالمي والاقتصاد بشكل خاص.

وأشاد وزير الزراعة العراقي بالعلاقات المصرية العراقية في كافة المجالات وخصوصا القطاع الزراعي والتجاري في ظل حالة التكامل بين القاهرة وبغداد على أساس أنهما دول منتجة وبهما بنية تحتية زراعية متكاملة وتنوع في الإنتاج.

وأوضح الخفاجي أن هناك اتفاقا وتعاونا مصريا عراقيا في قطاع الزراعة بشكل مميز وكبير، ولدينا تبادل تجاري ممتاز، لافتا إلى أن العراق يستورد أغلب المواد الأولية التي يحتاجها في الزراعة من مصر مثل الأدوية البيطرية والمبيدات والمواد الزراعية خاصة أجهزة الري والرش الثابت.

ورأى أن مصر لديها باع طويل في تزويد القطاع الزراعي العراقي منذ زمن بعيد وكذلك مجال التبادل التجاري وخاصة في المنتجات الزراعية المصرية كالحمضيات ومحاصيل الخضر والفواكهة، مشيرا إلى أنه وبحسب المحاصيل الزراعية المتوفرة بالعراق تعد مصر مصدرا رئيسيا لهذه المحاصيل.

وشدد على ضرورة استمرار وتكثيف العلاقات المصرية العراقية في قطاع الزراعة نظرا لامتلاك مصر للخبرة في الزراعة و وكذلك باعتبار القاهرة رائدة في قيادة هذا النشاط لتحقيق الأمن الغذائي والتكامل الزراعي بين البلدين والعالم العربي أيضا.

وطالب وزير الزراعة العراقى محمد كريم الخفاجى بضرورة التحرك العربى من أجل مواجهة أزمة الغذاء العالمى التي قد تحدث نتيجة للأوضاع الاقتصادية فى العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن العالم العربي يمتلك مقومات النجاح في المواجهة ولكن ذلك يتطلب مزيد من التعاون والتنسيق وخصوصا مع مصر.

كما كشف أن العراق يستورد بمليارات الدولارات من المواد الغذائية من دول جارة وصديقة ويجب أن نتعاون عربيا ومع دول الجوار العربي من أجل سد هذه الفجوة الغذائية في ظل امتلاك العراق القدرة على أن ينتج مواده، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا وغيرهم.

وأعرب وزير الزراعة العراقي عن أمله في أن تنجح اللقاءات والمؤتمرات العربية التي تعقد خلال هذه الفترة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبار ذلك من أهم مرتكزات الأمن القومي العربي.