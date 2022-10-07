اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:24 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الإيطالي: هناك حاجة ملحة للتوصل للسلام بين روسيا وأوكرانيا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:03 م
وزير الدفاع الإيطالي: هناك حاجة ملحة للتوصل للسلام بين روسيا وأوكرانيا القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، اليوم الجمعة، الحاجة الملحة للتوصل للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جويريني - في كلمته بحفل افتتاح العام الدراسي الجديد لمعاهد تدريب الجيش الإيطالي بمدينة تورينو، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن الهجوم الروسي غير المبرر شهد وقوف إيطاليا باقتناع إلى جانب معاناة الشعب الأوكراني بهدف تحقيق سلام حقيقي ودائم في أقرب وقت ممكن يعيد تطبيق مبادئ القانون الدولي.

وأضاف : "أن بلدًا مهمًا مثل إيطاليا مدعو إلى أن يكون رائدًا داخل المنتديات الدولية وفي التحالفات التي هو جزء منها، لتقديم مساهمته في استقرار أجزاء مختلفة من العالم، أولاً وقبل كل شيء في المنطقة الشاسعة التي تكمن فيها مصالحنا الوطنية، وهي منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مشيرًا إلى "أننا نعيش موسمًا يتسم بتفشي بؤر أزمات متعددة، سواء كانت مشتعلة أو محتملة الاشتعال".

 


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