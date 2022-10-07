نفوق 600 رأس من الماشية في سانتا كروز الأمريكية بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ولاية كاليفورنيا لموجة شديدة من الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ونقص الأمطار، وفى سانتا كروز التي تقع في ولاية كاليفورنيا تم العثور على 600 رأس ماشية نافقة بسبب الجفاف ، بالإضافة إلى وجود أكثر من 170 الف رأس معرضة للخطر.

وأشارت صحيفة "التيمبو" الأرجنتينة إلى أن نقص الامطار والجفاف الشديد أدى إلى نفوق الماشية حتى وصل عددهم إلى 600 رأس، وهناك حوالى 174806 رؤوس ماشية معرضة للخطر، وتم إرسال الناقلات وحفر الآبار لمكافحة نقص المياه في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 21 بلدية على الأقل في سانتا كروز متأثرة بارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أمطار،

تأثرت 21 بلدية على الأقل في سانتا كروز ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أمطار في الأفق، وتقع سانتا كروز في خضم حرائق الغابات ، وقد تم الإبلاغ عن أربع حرائق في المقاطعة وتضررت بالفعل أكثر من نصف مليون هكتار ، ويضيف الجفاف إلى هذه المشكلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم حفر بئرا في بلديات مختلفة وتم نشر 107 من الرعاية الطبية ، وذلك لاتمام عمليات حفر للحصول على المياه.