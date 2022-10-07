نفاد مخزون الوقود فى فرنسا يثير القلق مع استمرار الإضرابات

فاطمة شوقى

نفد المخزون في عشرات محطات الوقود بمناطق عدة في فرنسا لا سيما في باريس والشمال، بعد أن تم إغلاق 4 مصاف من أصل ثمانية نتيجة إضراب العمال، وقد أثر تفاقم الوضع على الحياة اليومية للسكان في البلاد ما يثير القلق والمخاوف من الأيام المقبلة، وفقا لشبكة يورونيوز على نسختها الإسبانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، الجمعة ، إن نحو 10 % من محطات الوقود في منطقة باريس تواجه مشاكل في إعادة التزود بالوقود، مع استمرار الإضرابات في أربع مصافي تكرير من شركة توتال إنيرجي لليوم العاشر.

وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المجدولة إلى تعطل أكثر من 60% من طاقة التكرير الفرنسية ، أو 740 ألف برميل يوميًا ، مما أجبر البلاد على استيراد المزيد حيث أدى عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.

كما أدى الإضراب الذي قام به أعضاء نقابة توتال إنرجي CGT ، إلى تعطيل العمليات في مصفاتين ومنشآت تخزين. وواجهت مصفاتان من إكسون موبيل مشاكل مماثلة منذ 20 سبتمبر.

وأضاف المسئول الفرنسي إن 90% من محطات الوقود في منطقة باريس لا تعاني من مشاكل ، على الرغم من أن 15% من محطات الوقود في فرنسا بشكل عام كانت تعاني من هذه "الصعوبات المؤقتة".

وقالت الحكومة الفرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع إن فرنسا اعتمدت على احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة التزود بالوقود في محطات الخدمة التي نفد الوقود فيها ، وسط إضرابات عمال المصافي والمستودعات أدت إلى تباطؤ الإنتاج ومنعت عمليات التسليم.

ومن ناحية آخرى ، قال محللو مورجان ستانلى إن قرار منظمة أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمقدار مليونى برميل يوميا سيؤدى إلى ارتفاع سعر خام برنت ليصل إلى 100 دولار للبرميل أسرع مما كانت تقدر من قبله.

ورفع البنك توقعاته لخام برنت 5 دولارات ليصل إلى 100 دولار فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بينما أبقت توقعاتها دون تغيير للأرباع الثلاثة التالية.