نصر أكتوبر.. ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ماراثون مشى احتفالا بذكرى السادس من اكتوبر وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، و اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمشاركة الأندية و مراكز الشباب و الهيئات الرياضية التابعة لمديرية الشباب و الرياضة، و ذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
كان ذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، و سامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسماعيلية، و لفيف من قيادات مديرية الشباب و الرياضة بالإسماعيلية.
حيث أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، ، إشارة بدء المهرجان الرياضي؛ احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية في إطار الاحتفالات بعيد النصر المجيد.
جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، و بتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب و الرياضة في جميع المحافظات، مُشارِكة من كل محافظة حيث انطلقت فعاليات الماراثون في نفس التوقيت على صعيد الـ 27 محافظة.
و أوضح سامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسماعيلية، أن بداية الماراثون كانت من أمام نادي عثماسون و حتى نادي الفيروز بطريق البلاجات، بمشاركة كافة مراكز الشباب بالمحافظة.
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (1)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (2)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (3)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (4)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (5)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (6)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (7)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (8)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (9)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (10)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (11)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (12)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (13)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (14)
ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية (15)
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