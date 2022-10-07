نصر أكتوبر.. ماراثون مشي احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ماراثون مشى احتفالا بذكرى السادس من اكتوبر وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، و اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمشاركة الأندية و مراكز الشباب و الهيئات الرياضية التابعة لمديرية الشباب و الرياضة، و ذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

كان ذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، و سامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسماعيلية، و لفيف من قيادات مديرية الشباب و الرياضة بالإسماعيلية.

حيث أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، ، إشارة بدء المهرجان الرياضي؛ احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية في إطار الاحتفالات بعيد النصر المجيد.

جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، و بتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب و الرياضة في جميع المحافظات، مُشارِكة من كل محافظة حيث انطلقت فعاليات الماراثون في نفس التوقيت على صعيد الـ 27 محافظة.

و أوضح سامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسماعيلية، أن بداية الماراثون كانت من أمام نادي عثماسون و حتى نادي الفيروز بطريق البلاجات، بمشاركة كافة مراكز الشباب بالمحافظة.