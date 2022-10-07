نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى ليلة طربية لأعمال محمد فوزى وأحمد صدقى

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة مجدى صابر مساء اليوم، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة، وقدم نجوم الفرقة باقة متميزة ومختارة لألحان الموسيقار الراحل محمد فوزى والموسيقار الراحل أحمد صدقى.

فى بداية الفاصل الأول قدمت الفرقة الموسيقية " أكابيلا" من ألحان الفنان محمد فوزى بمشاركة أطفال كورال فرقة أوبرا الإسكندرية ثم قدمت الفنانة هيام محمد بـ" لقيته لقيته.. عمرى ما دقت الحب" وتغنى الفنان مصطفى سعد بـ "طير بينا يا قلبى..واستعراض الزهور".

وقدمت الفنانة مريم زينة "أنا قلبى خالى..يا أعز من عيني"، شدا الفنان أحمد رجب ب"سوق الحلاوة جبر"،"سنة وسنتين".

وبالفاصل الثانى من الحفل،قدمت الفرقة الموسيقية موسيقي"فتافيت السكر"، وتغنى الفنان محمد الخولى بـ"يا جميل يا اللى هنا".. "صورة صورة".

وشدت الفنانة آلاء أيوب ب"شوفت منام".."بحب اتنين سوا"ثم تألقت الفنانة هبة إسماعيل بتقديم أغنيتي"كل دقة فى قلبى..رايداك" وقدم الفنان محمد متولى "تملى فى قلبى..ياسلام يا سلام"...وأختتم نجوم الفرقة الحفل بأغنية"وطنى أحببته".

يشار إلى أن الفنان محمد فوزى تربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات فى مصر حيث ترك بصمته الخاصة فى الأغنية العربية، قدم فوزى أول أغنية بدون أوركسترا وموسيقى، معتمدًا على أصوات الكورال فقط وهى أغنية «كلمني» بما يعرف بفن “الأكابيلا” الذى كان معروفا فى أوروبا، وهو أول من أهتم بأغانى الأطفال.

يذكر أن الموسيقار أحمد صدقى ولد بمحافظة الجيزة، ظهرت موهبته الموسيقية منذ الصغر فشجعه والده على دراستها وألحقه بمعهد الموسيقى العربية إلى جانب دراسته بمدرسة الفنون التطبيقية، ولذلك أُطلق عليه نحات الموسيقى العربية، لحن للإذاعة برنامج عن "وفاء النيل" واستحوذ على النصيب الأكبر فى تلحين برامجها الغنائية، حافظ أحمد صدقى على الطابع الشرقى فى أعماله المتنوعة ووضع العديد من الألحان للمسرح الاستعراضى، منها "ليلة من ألف ليلة، زباين جهنم، ويا ليل يا عين"، وكانت أول ألحانه فى السينما "يا هناوة حبي" التى شدت بها رجاء عبده، تلتها ليلى مراد بأغانى "الميه والهوا، رايداك".حصل على عدة جوائز وشهادات تقدير خاصة من الزعيم أنور السادات.