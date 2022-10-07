نائب محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات مواقف السيرفيس والأسواق والإطفاء بإدفو

كما وجه المحافظ، نائبه، بالاستماع لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها ، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة ، بجانب الإهتمام بالشكل الجمالى والحضارى أمام مواقع تنفيذ هذه المشروعات بما يتكامل مع حجم الإنجازات حتى يجنى مواطنى المحافظة ثمارها على الوجه الأكمل.

وشملت جولة نائب محافظ أسوان التى رافقه فيها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة ، بجانب القيادات التنفيذية تفقد مشروع إنشاء موقف الغنيمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 60 % ، ويقام على مساحة 12 ألف م2 ، ويستوعب 260 سيارة للإقاليم ، كما تفقد مشروع إنشاء موقف الشيخ عامر بالمدينة بنسبة تنفيذ 60 % ، ويقام على مساحة 3800 م2 ويستوعب 160 سيارة لخدمة مدن السباعية والبصيلية ، وأيضاً داخل المدينة.

ثم تفقد نائب المحافظ، الأعمال الجارية بمشروع مبنى المطافئ بالكلح غرب ، والرمادى بحرى بنسبة تنفيذ 20 % ، أعقبه تفقد مبنى السويقات بالكلح غرب والكلح شرق والفوزة والكرابلة وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 60 إلى 80 % .