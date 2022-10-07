منظمة الصحة العالمية تعقد المنتدى الأول للشباب يومي 8 و9 أكتوبر

كتبت أمل علام

تحت رعاية وزارتى الصحة والشباب والرياضة، تعقد منظمة الصحة العالمية وشركاؤها المنتدى الأول للشباب حول الصحة وتغير المناخ على مدار يومي 8 و 9 أكتوبر.

وقالت المنظمة فى بيان، يعتبر أول منتدى عالمي للشباب حول الصحة وتغير المناخ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب (IFMSA) والتحالف العالمي للمناخ والصحة (GCHA).

تقوم بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة أمنية العمراني مبعوث رئيس مؤتمر المناخ COP27 للشباب، وتشمل فعاليات المنتدى يوم ثالث سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

يهدف المنتدى إلى تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في العمل المناخي والصحي، وخاصة في ظل الاستعدادات العالمية لمؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.

واضافت ، يؤثر تغير المناخ على الصحة من خلال طرق عديدة سواء بشكل مباشر عن طريق التسبب في الوفاة والمرض من الأحداث المناخية القاسية المتكررة بشكل متزايد، مثل موجات الحر والعواصف والفيضانات، وتعطل النظم الغذائية ، وزيادة الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة عن طريق الماء أو الغذاء، والتأثير على الصحة النفسية أو من خلال التأثير سلبا على العديد من المحددات الاجتماعية للصحة، مثل المساواة والوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة.

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة تعريف وإشراك الشباب في قضية تغير المناخ والعمل المناخي والبناء على مبادرات وأطروحات الشباب لتعظيم الاستفادة من استضافة مصر لقمة المناخ والخروج بنتائج قوية من هذا الحدث الدولي تترجم على أرض الواقع نحو الحفاظ على كوكبنا.

كما أشار إلى أهمية هذا المنتدى وثمن الجهود المشتركة مع الوزارات المختلفة والهيئات الدولية في توحيد التوجهات المبذولة لتوسيع نطاق العمل نحو التركيز على مواجهة التحديات الصحية المتلعقة بالتغيرات المناخية والتكيف مع توابع أزمة المناخ واستجابة النظم الصحية الصديقة للبيئة فى تقديم الخدمات الصحية الآمنة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة على أهمية التوعية بين أوساط النشء والشباب بالتغيرات المناخية من خلال عدة برامج ومشروعات ومبادرات تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ، مشيرة إلى التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف المنظمات الدولية بغية تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الشباب والمواطنين على مختلف الأصعدة.

وثمن وزير الشباب والرياضة على فكرة المنتدى العالمي للشباب حول الصحة وتغير المناخ، مشيراً إلى متابعة نتائج ومخرجات المنتدى ودراسة أبرز توصياته لإعدادها فى شكل برامج قابلة للتحقق على أرض الواقع ، وتنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، "سيضطر الشباب إلى التعايش مع أشد آثار تغير المناخ ولذلك لهم دور فعال ورئيسي في مواجهة تحديات اليوم والمستقبل. نعمل في منظمة الصحة العالمية مع الشباب وبالشباب ومن أجل الشباب لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر صحة وعدلا بعد جائحة كورونا."

سيعقد المنتدى بشكل افتراضي وسيحصل المشاركون في المنتدى على شهادة مشاركة من منظمة الصحة العالمية.