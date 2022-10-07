وأشارت المنظمة إلى أن وعلى النقيض من ذلك فقد ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5 % عن أغسطس حيث انتعشت أسعار القمح العالمية بنسبة 2.2 % مرتبطة بالمخاوف المتعلقة بظروف المحاصيل الجافة في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والوتيرة السريعة للصادرات من الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع الطلب الداخلي وزيادة عدم اليقين بشأن استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود الى ما بعد نوفمبر.

فى ذات الاطار قالت المنظمة ان أسعار الذرة العالمية كانت مستقرة الى حد كبير حيث أدى ارتفاع دولار الولايات المتحدة الى مواجهة الضغط الناجم عن توقعات أكثر صرامة للامدادات مرتبطة بتخفيض توقعات الانتاج في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ونوهت المنظمة الى ان مؤشر أسعار جميع أنواع الأرز قد ارتفع بنسبة 2.2 % وهو مايرجع ( بحسب المنظمة ) الى حد كبير الى تغيرات سياسة التصدير في الهند والمخاوف بشأن تأثير الفيضانات الشديدة في باكستان .

بالنسبة لاسعار منتجات الألبان قالت المنظمة ان المؤشر قد انخفض بنسبة 0.6 % في الشهر مما يعكس الى حد كبير تأثير ضعف اليورو مقابل الدولار الى جانب عدم اليقين في السوق وافاق النمو الاقتصادي العالمي القاتمة ذلك فى الوقت الذى انخفض مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 0.5 % حيث انخفضت أسعار لحوم الأبقار العالمية بسبب ارتفاع توافر الصادرات من البرازيل وانخفضت أسعار لحوم الدواجن بسبب انخفاض الطلب على الواردات .

تقرير الفو اشار الى انخفاض لمؤشر اسعار السكر بنسبة 0.7 % خلال شهر سبتمبر وعزت المنظمة ذلك الى توقعات الانتاج الجيدة في البرازيل الى جانب انخفاض أسعار الايثانول وتأثيرات حركة العملات .

على صعيد التوقعات توقعت فاو أن يبلغ انتاج الأرز العالمي 512.8 مليون طن بانخفاض 2.4 % عن أعلى مستوى له على الاطلاق في عام 2021 فى الوقت الذى رفعت المنظمة فى سبتمبر لتوقعاتها لانتاج القمح العالمي الى 787.2 مليون طن بزيادة 1.0 % عن العام السابق وقالت المنظمة انها في طريقها لتسجيل مستوى قياسي مرتفع بسبب محاصيل أفضل من المتوقع في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي ولفتت الفاو الى توقعها بان ينخفض الاستخدام العالمي للحبوب خلال 2022/23 بنسبة 0.5 % عن الموسم السابق الى 2784 مليون طن .

قالت المنظمة انه من المتوقع أن تنكمش مخزونات الحبوب العالمية في نهاية مواسم 2023 بنسبة 1.6 % دون مستوياتها الافتتاحية لتصل إلى 848 مليون طن كما يتوقع أن تنخفض نسبة مخزونات الحبوب العالمية الى الاستخدام الى 29.7 % في 2022/23 من 31 في المائة في العام السابق .

المنظمة الدولية قالت ان 45 دولة حول العالم بما في ذلك 33 في افريقيا وتسعة في اسيا واثنتان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وواحد في أوروبا تحتاج الى مساعدة خارجية من أجل الغذاء واشارت المنظمة الى ان موجات الجفاف المتعددة السنوات تسببت في حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي في شرق افريقيا مع توقع حدوث مجاعة في أجزاء من الصومال ما لم يتم توسيع نطاق المساعدة الانسانية .

