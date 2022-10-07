منزل السفير اليابانى فى لبنان يتعرض لـ"رصاصة طائشة"

إيمان حنا

قال السفير الياباني لدى لبنان، تاكيشي أوكوبو، إن منزله في بيروت تعرض لرصاصة طائشة، في حادثة هي الثانية من نوعها، وكتب تاكيشي أوكوبو باللغة العربية على حسابه الموثق في "تويتر": "للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصه طائشة على الأرجح من نوع كلاشنكوف"، وفق ما نقلت سكاى نيوز .

وأضاف السفير اليابانى: "هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب أحد بأذى، أنا حزين جدا لما يحصل"، داعيا مطلقي النار في الهواء إلى التوقف عن هذه الظاهرة، حتى لا يتحول الأمر إلى "ضرر أو مأساة عند الآخرين".





ونشر الدبلوماسي الياباني، الذي يجيد اللغة العربية، 3 صور توثق الرصاصة التي أصابت مقر إقامته.

وكان أوكوبو قال في مايو الماضي إن منزله تعرض أيضا لرصاصة طائشة، أثناء الاحتفالات بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان.