مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في السيد البدوي بطنطا احتفالا بعيد الغربية القومي

الغربية مصطفى عادل

أدى الدكتور شوقى علام، فضيلة مفتى الجمهورية، صلاة الجمعة، بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، فى إطار احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومى، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور عبد الهادى القصبى عضو مجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء المدن والاحياء ووكلاء الوزارات.

يأتى ذلك فى إطار البرنامج الذى وضعته المحافظة للاحتفال بعيدها القومى وأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم الدكتور محمود الهلالى إمام وخطيب المسجد الأحمدى، خطبة الجمعة، وتحدث فيها عن فضل شهر ربيع الأول مولد الرسول صل الله عليه وسلم، والذى تتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرا أن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد الأمة وأخرج الله فيه الناس من الظلمات إلى النور.

وأضاف أن هذا التوافق فرصة عظيمة للتذكير بهدى النبى فى تكريم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وارتقوا بأرواحهم إلى ربهم وفازوا برضوانه.

وأشار أن الشهادة فى سبيل الله من اشرف المقاصد فهى رخيصة فى سبيل الله ونصرة لدين الله وهى أيضا اصطفاء واختيار من الله، وصفقة مضمونة الربح، مبينا النفس والمال ملك لله عز وجل ووعد الله من ضحوا بالمال والنفس فى سبيله وعد الحق وهو الفوز بالجنة.

وأضاف أن الله رفع من قدر الشهداء، وان الشفعاء ثلاثة هم الأنبياء والشهداء والعلماء، مؤكدا أن النبى صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة فى سبيل الله وهو ما يدل على عظيم الشهادة، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

وأوضح أن يوم السادس من أكتوبر هو يوم العزة والانتصار وضرب فيه المقاتل المصرى أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية فى سبيل الوطن، وكسر شوكة الجيش الذى كان يظن أنه لا يقهر، وأضاف أن مصر هى بلد الأمن والأمان مطالبا جموع المصريين الحفاظ على الوطن والعمل على تنميته.



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