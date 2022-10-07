معهد التخطيط: تنظيم محاضرات حول المناخ فى إطار استضافة مصر لمؤتمر COP27

تنظم رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والدكتور محمود محيى الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ فى COP27 ومجموعة البنك الدولى بالشراكة مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية (CEFRS)، ومنتدى البحوث الاقتصادية(ERF)، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية (ECES)، ومعهد التخطيط القومى (INP) سلسلة محاضرات متميزة حول قضايا المناخ والتنمية.

وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وتهدف السلسلة إلى تعزيز الحوار العالمى لدعم التعامل مع تحديات تغيرات المناخ من خلال الإطار المتكامل للتنمية المستدام. على أن يشارك فيها خبراء بارزون فى هذا المجال للتحدث عن مختلف أوجه النظر حول قضايا المناخ والتنمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة للفاعلين الرئيسيين فى هذا المجال من وزراء المالية، والبنوك المركزية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومفاوضى المناخ، وغيرهم بشأن الإجراءات الحالة التى يجب اتخاذها مع عدم إغفال إجراءات الأجل المتوسط وذلك لتبنى نهج شامل للتعامل مع التغيرات المناخية فى إطار تعزيز ودفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن اجل تحقيق التوازن بين جهود تخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ والتكيف مع آثارها وتوفير وسائل تحقيقها، والتوسع فيها، والعمل على أن يكون ذلك فى إطار عادل وفعال لإدارة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وستُعقد المحاضرات بين القاهرة وواشنطن ومدينة نيويورك.

وسوف تطلق السلسلة يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022 بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ فى COP27، تليها فعاليات المحاضرة المميزة الأولى بمقر معهد التخطيط القومى بعنوان: "المناخ والتنمية: التكامل والاولويات" يلقيها ستيفان هالجات كبير مستشارى تغير المناخ، بالبنك الدولى ويعقب عليه كل من معالى الوزيرةالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هومى خاراس من مركز التنمية المستدامة بمعهد بروكينجز فى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المزمع أيضا بثها الكترونيا بخاصية زوم لكى يتمكن لفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجال المناخ وقضايا التنمية حول العالم من المشاركة الفعالة.

وتتناول المحاضرة الأولى تحديات التغيرات المناخية من منظور إنمائى، ويسلط الضوء على أوجه التكامل وتحديد الأولويات بين الأهداف الاقتصادية والإنمائية قصيرة الأجل، فى قضايا الحد من الفقر والنمو الاقتصادى، وتأثيرات وأهداف تغيرات المناخ، وذلك بعرض التقارير الأخيرة الصادرة عنمجموعة البنك الدولى والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى التجارب الدولية المختلفة. كما سيعرض ستيفان كيفية التواصل وتصميم وتنفيذ العمل المناخى فى سياق التنمية، إذ لا يتعلق الأمر بالمناخ فقط بل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (بما فى ذلك تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية).

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