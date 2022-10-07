اليوم السابع
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مصر تدخل عصر وسائل النقل الصديقة للبيئة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:00 ص
مصر تدخل عصر وسائل النقل الصديقة للبيئة.. اعرف التفاصيل المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ مصر مشروعات عملاقة لوسائل النقل الجماعى الكهربائى الأخضر صديق البيئة، وفى النقاط التالية يعرض اليوم السابع أهم التفاصيل عن هذه المشروعات. 
 
1. بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ4 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق
 
2. تنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع 
 
3. استكمال المرحلة الثالثة والرابعة للقطار الكهربائى الخفيف 
 
4. استكمال الجزء الثاني والثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو
 
5. تنفيذ الخط الرابع للمترو والخط السادس 
 
6. تنفيذ مشروعى المونوريل والأتوبيس الترددى السريع 
 
7. تنفيذ مترو أبو قير وإعادة تأهيل ترام الرمل 
 
8. تساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية

محطات المترو

المترو

مشاريع الجر الكهربائي

مشاريع النقل

النقل

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