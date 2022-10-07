اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 05:22 م
أكرم القصاص
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من الاتحاد العالمي..

مصر تحصل على خطاب شكر تقديرًا لجهود ارتفاع مؤشر التنمية البريدية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:05 م
مصر تحصل على خطاب شكر تقديرًا لجهود ارتفاع مؤشر التنمية البريدية السفير المصري يتلقى خطاب الشكر من الاتحاد البريدي العالمي
كتبت هبة السيد

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سلم ماساهيكو ميتوكي، مدير عام المكتب الدولي الاتحاد البريدي العالمي؛ السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري، خطاب شكر وتقدير إلى جمهورية مصر العربية، على أداء البريد المصري المبهر وارتفاع مؤشر التنمية البريدية لمصر، وفقًا لقياسات ومؤشرات الأداء الواردة في تقرير عام  2022، والتي نتجت عنها تسمية مصر "بالنجم الصاعد" في مؤشر التنمية البريدية الصادر من اتحاد البريد العالمي، جاء ذلك خلال احتفالية الاتحاد البريدي العالمي بيوم البريد العالمي بمقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية برن.
 
 
 
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البريد المصري يشهد طفرة حقيقية على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي جعلت منه مثلاً يحتذى به بين المؤسسات البريدية حول العالم بما يؤكد على ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية، مشيرا إلى أن خطاب شكر المكتب الدولي التابع للاتحاد  البريد العالمي لجمهورية مصر العربية يمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من تطوير في البريد المصري سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل و تطبيق معايير الجودة القياسية الدولية على خدمات البريد المصري واستحداث قنوات رقمية تلبي احتياجات المواطنين بكل سهولة ويسر.
 
 
السفير المصري يتلقى خطاب الشكر من الاتحاد البريدي العالمي
السفير المصري يتلقى خطاب الشكر من الاتحاد البريدي العالمي

خطاب شكر للبريد المصري
خطاب شكر للبريد المصري

 


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