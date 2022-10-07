مصرع 3 أشخاص إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى بمدينة الصف

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى انقلاب سيارة أجرة من أعلى كوبرى بمنطقة الصف وتم نقل الجثث إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين بالصف.

تبين بالفحص والمعاينة أنه حال سير سيارة أجرة " بيجو" بمنطقة الصف، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب فى انقلابها من أعلى كوبرى الاخصاص ونتج عنها مصرع 3 اشخاص.

جرى نقل الجثث إلى مستشفى الصف، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.