مصرع 2 على الأقل بسبب اصطدام قطار بمجموعة من المهاجرين فى صربيا

كتب محمد جمال

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، إثر اصطدم قطار بمجموعة من المهاجرين كانوا يسيرون على السكة جنوب شرق صربيا، حسب متحدث باسم الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ووقع الحادث على خط للسكة الحديد بالقرب من بلدة بيرو بالقرب من الحدود مع بلغاريا، وقال المتحدث طالبا عدم كشف هويته: "حل الظلام وصدم قطار شحن مهاجرين قرابة الساعة 20:00 (18:00 ت غ).. وقضى شخصان متأثرين بجروحهما".

وفتح تحقيق لمحاولة تحديد هوية القتيلين اللذين لم تعرف جنسيتاهما، ولا تعرف الشرطة في الوقت الحالي أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا في المجموعة.

وقال المتحدث: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث وجدنا فقط جثث الضحايا"، وتقع صربيا على ما يسمى طريق البلقان، الذي يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا لمحاولة الوصول إلى أوروبا الغربية.

وعلى الرغم من أن هذا الطريق أقل استخداما مما كان عليه خلال أزمة 2015، يمر عشرات الآلاف من المهاجرين عبر المنطقة كل عام.