مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث سير ببنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطزيق ميدوم دائرة مركز الواسطى شمال المحافظة،

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى إسلام شعبان حامد 23 عامًا، جثة هامدة ، و محمد طه عبد العزيز 28 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم متفرقه، أحمد عادل جمال 11 عامًا، طالب، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.