اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث سير ببنى سويف

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:55 م
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث سير ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي شاب مصرعه، وأصيب 2 آخرين مساء اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على طريق ميدوم دائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

 
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطزيق ميدوم دائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، 
 
واستقبل مستشفى الواسطى المركزى إسلام شعبان حامد 23 عامًا، جثة هامدة ، و محمد طه عبد العزيز 28 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم متفرقه، أحمد عادل جمال 11 عامًا، طالب، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.
 
 
 

 


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