مصرع شاب غرقا فى أحد شواطئ رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه اليوم، غرقا بمياه أحد شواطئ مدينة رأس البر، وذلك إثر نزوله الشاطئ صباح اليوم برفقة مجموعة من زملائه.

وتلقت قوات الأمن بلاغا أفاد بمصرع "ح.ع" مقيم بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، غرقا بمياه شاطئ 51 داخل مدينة رأس البر.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة، بينما تجرى الآن عمليات البحث عن جثمانه.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أعلنت انتهاء فصل الصيف بمدينة رأس البر نهاية سبتمبر الماضي، وتضمن قرار محافظ دمياط سحب رجال الإنقاذ المتواجدين بطول شواطئ المدينة، كما حذر مجلس مدينة رأس البر من نزول الشواطئ عقب سحب رجال الانقاذ وذلك لارتفاع الأمواج وعدم استقرار الشواطئ.