مصرع شابين في حادث تصادم دراجات نارية بالدقهلية

الدقهلية فريق محافظات

لقى شابان مصرعهما على طريق نشا_ نبروه بمحافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم بسبب سباق دراجات بخارية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق نشا- نبروه بين دراجات بخارية.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة محل البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين الدراجات البخارية، ونتج عنه وفاة عبد الهادي كمال وفيق، ومحمود محمد الإمام، فيما أصيب آخر بارتجاج ونزيف شديد، وتم نقله لمستشفى الطوارئ في حالة حرجة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.