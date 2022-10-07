اليوم السابع
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مسابقة للطهي ضمن مهرجان السياحة والتذوق في بورسعيد

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 12:28 م
مسابقة للطهي ضمن مهرجان السياحة والتذوق في بورسعيد جانب من المسابقة
بورسعيد - محمد عزام

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نظمت النقابة العامة للسياحيين، برئاسة المهندس حمدي عز، اليوم الجمعة، مهرجان السياحة والتذوق، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة بورسعيد نطاق حي الشرق.
 
وتضمن المهرجان مسابقات في الطهي بين الطهاة في عدة تخصصات منها: الحلوى بأطباق سابقة التجهيز، والمشهيات وفواتح الشهية الباردة أيضًا بأطباق سابقة التجهيز، وتخصص الساخن وذلك من خلال الطبخ الحي.
 
ويقام في نهاية المهرجان مؤتمرًا تحت عنوان:"النهضة السياحية في بورسعيد"، بحضور عدد من خبراء السياحة وأعضاء النقابة.
 
وتضم لجنة تنظيم المهرجان كل من: هاجر يحيي، وسلوان صابر، هشام خيري، ايمان مسعد، أيمن أبو حسين، أيمن التابعي، سالي السريسي، ومحمد المغازي.
 
السياحه والتذوق
السياحه والتذوق

المهرجان ببورسعيد
المهرجان ببورسعيد

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

سياحه وتذوق
سياحه وتذوق

مهرجان السياحه والتذوق
مهرجان السياحه والتذوق

 
 
 


 

 


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