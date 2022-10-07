مسئول أمريكي: علاقاتنا الاقتصادية مع الإمارات على أعلى مستوى

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أكد الممثل الخاص لشئون التجارة والأعمال في وزارة الخارجية الأمريكية ديلاوار سيد، أن السياسة الاقتصادية والحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن الحوارات التجارية الجارية مع الإمارات تشمل الاستثمار وأمن الطاقة والفضاء والملاحة الجوية وسبل تعزيز العلاقة التجارية بين البلدين.

وقال ديلاوار سيد ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ ـ إن الولايات المتحدة قامت على مدار الـ 9 سنوات الماضية بإجراء مناقشات ومباحثات كثيرة مع دولة الإمارات؛ لبحث العديد من القضايا الهامة منها التجارة والاستثمار والعلاقة بين البلدين، موضحا أنه تم التطرق أيضا خلال هذه المباحثات إلى التحديات العالمية في قطاع الطاقة والأمن الغذائي وسبل مواجهتها.

وأشار المسئول الأمريكي إلى الآثار السلبية الناجمة عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على قطاع الطاقة والأمن الغذائي في العديد من دول العالم، مؤكدا في الوقت نفسه أن دولة الإمارات تلعب دورا هاما في ضمان أمن الطاقة، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وشدد على ضرورة تقليص الاعتماد على النفط الأحفوري حول العالم، داعيا إلى ضرورة استغلال كافة الموارد المتوفرة والمتاحة لدى دول العالم لمواجهة التحديات التي خلفتها الحرب الروسية على كييف.