مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية يواصل أعمال الإنارة العامة خلال الفترة المسائية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، خاصة فيما يخص النظافة والإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق خلال الفترة المسائية اليوم الجمعة، بالانتهاء من أعمال الإنارة العامة بشارع الجامعة بالمدينة الجديدة، وشارع مكتب السكة الحديد وعمل الصيانة اللازمة.

كما تم الانتهاء من شارع مقابر الإنجليز وتم تركيب 2 لمبة على التيار وعمل الصيانة اللازمة للشارع بالكامل، وتم الانتهاء من شارع التحرير وعمل الصيانة الدورية اللازمة للشارع وتم الانتهاء منه.

وفي عزبة الغطوس تم الانتهاء من شارع جانبي المسجد الجديد، وشارع جانبي خلف المعهد الديني وتم تركيب لمبة على التيار وتم عمل الصيانة للشارع بالكامل.

وتم الانتهاء من شارع جانبي خلف مسجد أبوجرير، وتم الانتهاء من صيانة الشارع بالكامل و بعزبة الصحة، ومن شارع الكنيسة الإنجيلية وعمل الصيانة الدورية للشارع بالكامل بعزبة ناصر.