مدير بيطرى الأقصر: لجان مكثفة لمواصلة فحص مواشى الأسواق بصورة أسبوعية

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إنه يتواصل عمل لجان الطب البيطرى من إدارة الأقصر البيطرية فى المرور على أسواق المواشى المختلفة فى مدينة إسنا ومدينة الأقصر بقرية الحبيل ومدينة أرمنت بقرية أبو قليعى، لمتابعة تحصين المواشى وتوعية أصحابها، حيث تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية، برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم تلك اللجان بتنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائى النشط لمعرفة الوضع الوبائى، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامنًا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر بتكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصًا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظًا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذلك حرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



بيطرى الأقصر تشكل لجان مكثفة لمواصلة فحص مواشي الأسواق



عمليات فحص الماشي فى الأسواق المختلفة بالأقصر



لجان مكثفة لمواصلة فحص مواشي الأسواق بالأقصر



