محليات الإسماعيلية تواصل نشاطها اليومي في أعمال النظافة والاستعداد للشتاء

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء الإسماعيلية نشاطها اليومى فى قطاعات النظافة العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، خاصة فيما يخص النظافة العامة و رفع المخلفات، و ضرورة الاستعداد مبكرًا لفصل الشتاء.
حيث قام قسم الأزمات بحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتركيب 4 بالوعات صرف أمطار، بشارع البحري، و الدقهلية، وبمحيط ميدان المطافئ بمنطقة عرايشية مصر.
وفي مركز و مدينة القنطرة شرق قامت إدارة تحسين البيئة برفع القمامة و المخلفات من المربعات السكنية، و أماكن التكدسات السكنية، و كنس الشوارع، و ذلك بشارع الجيش، شارع مكتب البريد، شارع التحرير، شارع الثورة شارع أسيوط، شارع سوق الأربعاء، و شارع مصر بالمدينة القديمة.
وفي مركز و مدينة فايد تم رفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة بلغت 20 طنا تقريبًا، من قرى فنارة، كسفريت، أبوسلطان، الهويس، سرابيوم تم رفع مخلفات و قمامة بإجمالي حمولات بلغت 62 طنا تقريبًا.
الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسماعيلية تشن حملة نظافة فى الشوارع (1)
الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسماعيلية تشن حملة نظافة فى الشوارع (2)
الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسماعيلية تشن حملة نظافة فى الشوارع (3)
الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسماعيلية تشن حملة نظافة فى الشوارع (4)
الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسماعيلية تشن حملة نظافة فى الشوارع (5)
الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسماعيلية تشن حملة نظافة فى الشوارع (6)
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