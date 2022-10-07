محليات الإسماعيلية تواصل نشاطها اليومي في أعمال النظافة والاستعداد للشتاء

حيث قام قسم الأزمات بحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتركيب 4 بالوعات صرف أمطار، بشارع البحري، و الدقهلية، وبمحيط ميدان المطافئ بمنطقة عرايشية مصر.

وفي مركز و مدينة القنطرة شرق قامت إدارة تحسين البيئة برفع القمامة و المخلفات من المربعات السكنية، و أماكن التكدسات السكنية، و كنس الشوارع، و ذلك بشارع الجيش، شارع مكتب البريد، شارع التحرير، شارع الثورة شارع أسيوط، شارع سوق الأربعاء، و شارع مصر بالمدينة القديمة.

وفي مركز و مدينة فايد تم رفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة بلغت 20 طنا تقريبًا، من قرى فنارة، كسفريت، أبوسلطان، الهويس، سرابيوم تم رفع مخلفات و قمامة بإجمالي حمولات بلغت 62 طنا تقريبًا.