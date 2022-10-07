محافظ قنا يشهد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، احتفالات المحافظة بالمولد النبوى الشريف بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى بمدينة قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وعدد من أهالى محافظة قنا.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للشعب المصرى عامةً ولأهالى محافظة قنا بصفة خاصة بذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدا أنه علينا الاقتداء بسنة نبينا الكريم وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية فى العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف، أن الاحتفال بمولد القائد والمعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحقائق السيرة النبوية والرسالة المحمدية لكى نحيى سيرته العطرة فى الضمائر والعقول وتبصرها البصائر لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع جوانب الحياه، كما تحدث عن العبرة والعظة التى يمكن اكتسابها من سيرة مولد رسول الإسلام ومآثره الإنسانية.