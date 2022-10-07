محافظ المنوفية: إزالة 322 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالالات ضمن المستهدف تنفيذه خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 حتى الآن، بلغ 322 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ201 حالة تعدٍ أملاك دولة مبانى على مساحة 32 ألفًا و686 م2، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ54 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية (أملاك خاصة) على مساحة بلغت فدان و18 قيراطا و7 أسهم، وكذا (39) حالة على مساحة 3 آلاف و360 م2، فضلا عن إزالة (62) حالة أخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة (6384) م2.

وأشار محافظ المنوفية، لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 قد شملت إزالة 105حالا تعدٍ على أراضى أملاك الدولة خارج المستهدف، تنوعت ما بين 101حالة مبانى على مساحة 7938 م2 و26 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان و9 قراريط و11 سهما، هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة فى تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فورى وحاسم سواءً كانت مخالفات بناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى وحالات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية فى الحال لأى شكل من أشكال التعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة.

كما أكد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود والاستعداد التام للمرحلة الثالثة من الموجة والتى ستبدأ فى 8 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 27 من نفس الشهر لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأرجاء المحافظة، مؤكدًا بأنه لن يتهاون فى محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى حفاظًا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية فى تنفيذ حملات الموجة الـ 20 والتى إنطلقت فى 13 أغسطس الماضى وتمتد حتى 27 أكتوبر القادم للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها حفاظًا على حقوق وهيبة الدولة.