محافظ الفيوم يتفقد أعمال النظافة بنطاق المدينة .. صور

خلال جولته الميدانية، تابع محافظ الفيوم، حالة النظافة العامة بأحياء شرق، وغرب، وجنوب، والجون، ووجه المحافظ بتكثيف الحملات ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول بمنطقة المسلة، وشارع النبوي المهندس، والشوارع المتفرعة من شارع أحمد شوقي بمنطقة لطف الله، وكذلك شارعي السنترال، والسد العالي، ومنطقة الفوال، والمنطقة الممتدة بطول بحر يوسف من شارع السنترال مروراً بكوبري مرزبان، ومنطقة المبيضة، والشيخ سالم، وصولاً إلى منطقة الساكت.

كما وجه المحافظ خلال الجولة، بمراجعة تراخيص أحد المباني التي يتم إنشاؤها حالياً بمنطقة الحادقة، وكذلك التأكد من مدى وجود رخصة إشغال طريق من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة أسفل الكوبري العلوي، تمهيداً للتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستغلال المنطقة بالشكل المناسب.

كما تفقد محافظ الفيوم، خلال الجولة، السويقة القديمة بمنطقة الساكت، والتقى عدداً من أهالي المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات بشأن إعادة استخدام السويقة مرة أخرى، لنقل الباعة الجائلين تخفيفاً للزحام بشوارع المناطق القريبة، أو استغلال المنطقة في إقامة مركز شباب يكون متنفساً لشباب المنطقة لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي.