اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:34 م
أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يتفقد أعمال النظافة بنطاق المدينة .. صور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:31 م
محافظ الفيوم يتفقد أعمال النظافة بنطاق المدينة .. صور جانب من الجولة
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال النظافة بعدد من الشوارع والأحياء بنطاق مدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة سالم فتيح مدير ادارة البيئة ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة. 
 
خلال جولته الميدانية، تابع محافظ الفيوم، حالة النظافة العامة بأحياء شرق، وغرب، وجنوب، والجون، ووجه المحافظ بتكثيف الحملات ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول بمنطقة المسلة، وشارع النبوي المهندس، والشوارع المتفرعة من شارع أحمد شوقي بمنطقة لطف الله، وكذلك شارعي السنترال، والسد العالي، ومنطقة الفوال، والمنطقة الممتدة بطول بحر يوسف من شارع السنترال مروراً بكوبري مرزبان، ومنطقة المبيضة، والشيخ سالم، وصولاً إلى منطقة الساكت. 
 
كما وجه المحافظ خلال الجولة، بمراجعة تراخيص أحد المباني التي يتم إنشاؤها حالياً بمنطقة الحادقة، وكذلك التأكد من مدى وجود رخصة إشغال طريق من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة أسفل الكوبري العلوي، تمهيداً للتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستغلال المنطقة بالشكل المناسب. 
 
كما تفقد محافظ الفيوم، خلال الجولة، السويقة القديمة بمنطقة الساكت، والتقى عدداً من أهالي المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات بشأن إعادة استخدام السويقة مرة أخرى، لنقل الباعة الجائلين تخفيفاً للزحام بشوارع المناطق القريبة، أو استغلال المنطقة في إقامة مركز شباب يكون متنفساً لشباب المنطقة لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي.
الطوب-الأحمر-امام-المبنى
الطوب-الأحمر-امام-المبنى

 

المبنى
المبنى

 

محافظ-الفيوم-يتفقد-أعمال-النظافة-بنطاق-المدينة-(2)
محافظ-الفيوم-يتفقد-أعمال-النظافة-بنطاق-المدينة-(2)

 

محافظ-الفيوم-يتفقد-أعمال-النظافة-بنطاق-المدينة
محافظ-الفيوم-يتفقد-أعمال-النظافة-بنطاق-المدينة

 


حياة كريمة

سكن كريم

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