محافظ الغربية يسلم جهاز عرائس لـ 15 فتاة من المقبلات على الزواج.. صور

يأتي ذلك في اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، شيخ العرب عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة ومعربا عن سعادتة البالغة بوجوده معهم، ومؤكدا أن الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رحمي أن هذا الحدث يمثل جزءا مهما من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات، موجهاً كلمته للفتيات بانهن أمهات المستقبل ومربيات الأجيال القادمة مثنيا على دور منظمات المجتمع المدني في تقديم تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الاكثر احتياجا وان هذه المبادرة كانت نموذجا من النماذج المضيئة التي من المفترض أن يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع المدني ليتقدم من خلالها بقيه القطاعات.