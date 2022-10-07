محافظ البحر الأحمر يعلن تأسيس مدرسة دولية فى الجونة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، مساء اليوم الجمعة، فعالية كبرى للإعلان عن تأسيس المدرسة الدولية بالجونة في مدينة الغردقة، وذلك في إطار التطوير المستمر للتعليم، والذي يشارك فيه القطاع الخاص بدور كبير مع الحكومة.

وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها أن محافظ البحر الأحمر، ألقي كلمة خلال الفعالية، أكد خلالها أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتماماً كبيراً بقضية بناء الإنسان والهوية المصرية، التي يتصدرها عملية تطوير التعليم، موضحاً أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى أن الدول الطموحة هي تلك التي تضع قضية النهوض بالتعليم على رأس أولويات برامجها وسياساتها، لافتاً إلى أن خطة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها؛ لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، فنظام التعليم الجديد يقدم للطلاب المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، أن القطاع الخاص شريك في التنمية وله دور محوري، وتسعى الدولة إلى زيادة هذا الدور ونسبة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن الحكومة تقدم كل الدعم والمساندة للقطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهد مراسم الاحتفال نخبة من القيادات ونجوم المجتمع على رأسهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتورة نادية مكرم عبيد.

وسيتم اختيار الطلاب المقبولين بالمدرسة بمعايير واضحة بما يضمن التنوع وعدم التمييز، سواء كانوا من طلاب المدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، من كافة محافظات الجمهورية.

ومن المخطط اتباع منهج AP الدراسى بالمدرسة، وهو يقوم على منهجية تعلم مستقلة ونهج مختلف، ويركز على الفصول الدراسية الصغيرة التي تُشرك الطلاب بشكل أفضل، من خلال التركيز على التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات.



الدكتور مجدى يعقوب خلال حضور الحفل



حفل تأسيس مدرسة دولية بالجونة