محافظ أسيوط يتلقى العزاء في وفاة والدته ويوجه الشكر لكل من قدم العزاء.. صور

كتب - أسامة عبد الحميد

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، العزاء فى المغفور لها، والدته، وذلك بدار المناسبات بحى شرق، والتى وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضى، وتم تشييع جثمانها ودفنها بمدافن العائلة بمدينة نصر، جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة.

حيث قدم العزاء للوزير المحافظ اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط وبعض ضباط القطاع والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وبعض عمداء الكليات وممثلى الهيئات القضائية وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، ووكلاء الوزارات ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديرى الإدارات بالديوان العام.

كما قدم العزاء قيادات الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية وقيادات الكنيسة الارثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية وممثلى الطوائف بالمحافظة، وممثلى الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة وبعض الجامعات الخاصة ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة.

كما تلفى محافظ أسيوط - فى وقت سابق – برقيات عزاء من ممثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية وممثلى الوزارات المختلفة والمحافظين ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة وبعض الصحفيين والاعلاميين وكافة رجال الدولة، مقدماً الشكر لكل من قدم واجب العزاء وواسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل سواء بالحضور والمشاركة فى مراسم الدفـن أو الحضور إلى بيت العزاء، أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفى من داخل الوطن ومن خارجه أو عبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى.

كما نعت القيادات التنفيذية لمحافظة أسيوط وعلى رأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والعاملين بالمجالس المحلية والقروية، ببالغ الحزن والآسى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التى توفيت الثلاثاء الماضى مقدمين له واجب العزاء داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



تقديم واجب العزاء فى وفاه والدة محافظ أسيوط (1)



تقديم واجب العزاء فى وفاه والدة محافظ أسيوط (2)



تقديم واجب العزاء فى وفاه والدة محافظ أسيوط (3)



تقديم واجب العزاء فى وفاه والدة محافظ أسيوط (4)



تقديم واجب العزاء فى وفاه والدة محافظ أسيوط (5)



تقديم واجب العزاء فى وفاه والدة محافظ أسيوط (6)



جانب من العزاء (1)



جانب من العزاء (2)



جانب من العزاء (3)



جانب من العزاء (4)



جانب من العزاء (5)



عزاء والدة محافظ أسيوط (1)



عزاء والدة محافظ أسيوط (2)



عزاء والدة محافظ أسيوط (3)



عزاء والدة محافظ أسيوط (4)



عزاء والدة محافظ أسيوط (5)



عزاء والده المحافظ (1)



عزاء والده المحافظ (2)



عزاء والده المحافظ (3)



عزاء والده المحافظ (4)



عزاء والده المحافظ (5)



عزاء والده المحافظ (6)



عزاء والده المحافظ (7)



قيادات الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية وقيادات الكنيسة يقدمون العزاء (1)



قيادات الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية وقيادات الكنيسة يقدمون العزاء (2)



قيادات الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية وقيادات الكنيسة يقدمون العزاء (3)