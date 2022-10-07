اليوم السابع
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محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لافتتاح مسجد البراسى والإجمالى يصل لـ99 مسجدا.. صور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:39 م
محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لافتتاح مسجد البراسى والإجمالى يصل لـ99 مسجدا.. صور افتتاح مسجد البراسى بإدفو
أسوان – عبد الله صلاح

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أناب أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة أسوان، لحضور افتتاح مسجد البراسى بإدارة أوقاف إدفو ثان بمركز إدفو بعد الانتهاء من إنشائه، وذلك بحضور الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، وإبراهيم سليمان، رئيس مدينة إدفو.

وأقيم بمسجد البراسى أول صلاة جمعة، حضرها أهالى القرية والمقيمين بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، واستمعوا لخطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت بعنوان: "هدى  النبى صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الشهادة والشهداء".

ومن جانبه، صرح الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،  وأشرف عطية، محافظ أسوان، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى ٩٩ مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.

السكرتير العام لمحافظة أسوان ورئيس مدينة إدفو
السكرتير العام لمحافظة أسوان ورئيس مدينة إدفو

 

المصلون
المصلون

 

جانب من افتتاح المسجد
جانب من افتتاح المسجد

 

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

 

كلمة السكرتير العام لأسوان
كلمة السكرتير العام لأسوان

 

 

 


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