محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لافتتاح مسجد البراسى والإجمالى يصل لـ99 مسجدا.. صور

وأقيم بمسجد البراسى أول صلاة جمعة، حضرها أهالى القرية والمقيمين بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، واستمعوا لخطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت بعنوان: "هدى النبى صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الشهادة والشهداء".

ومن جانبه، صرح الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأشرف عطية، محافظ أسوان، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى ٩٩ مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.



السكرتير العام لمحافظة أسوان ورئيس مدينة إدفو



المصلون



جانب من افتتاح المسجد



خطبة الجمعة