محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور الاحتفال بذكرى المولد النبوى

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة بحضور احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحاج حسن حيث شهد فعاليات الإحتفال فضيلة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، بجانب العديد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وقدم اللواء أشرف عطية باسم أهالى المحافظة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة العزيزة، معرباً عن خالص التهانى القلبية لمواطنى أسوان، وللشعب المصرى، وأكد أشرف عطية أهمية وفضل هذه المناسبة العطرة، وأن نقتدى بسيرة نبى الهدى لترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم الرفيعة والسامية، مع ضرورة إستلهام العظة والعبرة منها فى حياتنا الشخصية والعامة من أجل النهوض بأنفسنا ومصرنا الحبيبة.

ووجه المسئولين بالتنسيق مع مشيخة الطرق الصوفية بأشراف الشيخ أشرف أمين سعد الدين لتقديم وتسخير كافة الإمكانيات لحوالى 35 سرادق احتفالا بالمولد النبوي الشريف والذي شهد أقبالا كبيرا من مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة بمنطقة أرض المعارض بمدينة أسوان.



مسجد الحاج حسن