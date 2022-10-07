وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أنه سيتم إضافة 81 شخصا وتسع منظمات إلى قائمة الخاضعين لتجميد الأصول، من بينهم انفصاليون موالون لروسيا في شرق وجنوب أوكرانيا والذين يعتقد بأنهم مسئولون بشكل مباشر عن إعلان الضم من جانب واحد، بالإضافة إلى مسئولين حكوميين بارزين ومنظمات ذات صلة بالجيش.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني كيهارا سيجي "إن الخطوة التي تطلق عليها روسيا استفتاءات وضم تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي".. وأكد أن بلاده تدين بشدة هذه الخطوة ولايمكنها التغاضي عن محاولات روسيا تغيير الوضع الراهن من جانب واحد.

وأضاف كيهارا أن اليابان ستواصل التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع والمجتمع الدولي من أجل المضي قدما في فرض عقوبات قوية ضد روسيا.