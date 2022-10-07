اليوم السابع
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ويصاب بكدمات وجروح..

متهم بقضية مخدرات يلقى نفسه من الدور التاسع أثناء عرضه على النيابة بالمنصورة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:31 م
متهم بقضية مخدرات يلقى نفسه من الدور التاسع أثناء عرضه على النيابة بالمنصورة مديرية أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب متهم بأحد قضايا المخدرات بإصابات متوسطة بعد إلقاء نفسه من الدور التاسع بمقر نيابة المنصورة بشارع الجمهورية أثناء العرض والتحقيقات.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة، إلى مأمور قسم أول المنصورة، بقيام متهم بإلقاء نفسه من شباك أعلى مجمع النيابات بالمنصورة بشارع البحر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام متهم بقضية مخدرات باستغلال عرضه على النيابة العامة فى قضية مخدرات، وقام بإلقاء نفسه من شباك بالدور التاسع بمقر مجمع النيابات، وتمكن الأمن من ضبطه بعد سقوط بالشارع، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتبين إصابته ببعض الكدمات والخدوش والجروح، وتم وضعه تحت الملاحظة، ومراقبة حالته، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

متهم يلقي بنفسة من الطابق التاسع

نيابة المنصورة



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