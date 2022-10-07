للشركات.. أبرز الأسئلة وأجوبتها عن رد ضريبة القيمة المضافة

كتب هانى الحوتى

ربطت مصلحة الضرائب المصرية، رد ضريبة القيمة المضافة للممولين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن كيفية رد الضريبة.

1- هل الشركات غير المسجلة في مركز كبار الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومركز متوسطي الممولين، تقوم بتقديم طلب رد الضريبة على المنظومة؟ ج- الشركات المسجلة في مركز كبار الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومركز متوسطي الممولين هم فقط المتاح لهم حاليًا تقديم طلبات رد الضريبة على منظومة الـ"ساب".



2- هل متاح تقديم طلبات رد ضريبة عن أي فترات ضريبية؟ ج- متاح تقديم طلبات رد الضريبة حاليًا على المنظومة عن الفترات الضريبية التي تم تقديم إقرارات عنها بمنظومة الضريبة الرئيسية الجديدة (SAP).



3- هل المطالبات المفتوحة والتي لم يتم غلقها ستؤثر على أرصدة الشركة عند تقديم طلبات رد الضريبة؟ ج- يجب على الشركات التي لها مطالبات مفتوحة غلق هذه المطالبات؛ لأنها تؤثر على الأرصدة الدائنة للشركات، وأرصدة المديونيات الخاصة بها، وبالتالي غلق هذه المطالبات سيكون له تأثير إيجابي على عدم رفض طلب رد الضريبة المقدم.

4- كم بلغت عدد الفواتير الإلكترونية المسجلة على المنظومة؟ ج- تم رفع أكثر من 313 مليون وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وزيادة حجم الناتج المحلي لمصر، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.