وقال كوون يونغ-سيه فى تقرير لجلسة تدقيق برلمانية حول شؤون وزارته وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إن الحكومة ستسعى لفتح الباب تدريجيا أمام البث ووسائل الإعلام والمطبوعات لكوريا الشمالية فى محاولة لتعزيز التفاهم المتبادل بين الكوريتين.

وأوضح أنه سيتم السماح فى البداية للناس العاديين بالوصول إلى البث الإذاعى الكورى الشمالى، بالنظر إلى أنه سيكون من الصعب على كوريا الشمالية اتخاذ خطوات مماثلة بشكل متبادل.. وفى هذه العملية، سنخلق إجماعا وطنيا حول هذه المسألة من خلال التشاور مع الجمعية الوطنية والوكالات ذات الصلة وجمع الآراء من جميع مناحى الحياة فى المجتمع".

حاليا، يمكن لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية الوصول إلى البث الذى تسيطر عليه الحكومة الكورية الشمالية عبر الفضائيات. لكن يحظر على الناس العاديين الوصول إلى وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الكورية الشمالية بشكل عام.

وقال الوزير أيضا إن وزارته ستدرس إمكانية التبادلات الرياضية بمناسبة الأحداث الرياضية الدولية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية الـ19، المقرر عقدها فى مدينة هانغتشو الصينية العام المقبل.