كل ما تريد معرفته عن زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاستثنائية

عقب إعلان وزارة الداخلية عن زيارات استثنائية لكافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار الاحتفالات بعيد القوات المسلحة وأيضا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
يستعرض اليوم السابع في 5 نقاط كل ما تريده معرفته عن هذه الزيارات .
1-سبب الزيارات الاستثنائية هو الاحتفال بعيد القوات المسلحة ، وأيضاً الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من العام الهجري 1444 .
2-الفترة المسموح خلالها الزيارات الاستثنائية تبدأ الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري وتنتهى يوم الأربعاء 9 من شهر نوفمبر المقبل.
3-عدد الزيارات الاستثنائية المسموح بها خلال هذه الفترة هو زيارتين فقط لا أكثر لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-هذه الزيارات لن يتم احتسابها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بل إنها زيارات استثنائية بسبب أعياد أكتوبر والمولد النبوي الشريف.
5-تحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم فى مختلف المناسبات الدينية والوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة