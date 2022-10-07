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كان يتعاطى المخدرات مع صديقه وتوفى.. كشف لغز العثور على جثة شخص بشبرا الخيمة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:23 م
كان يتعاطى المخدرات مع صديقه وتوفى.. كشف لغز العثور على جثة شخص بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة شخص متوفي على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين أن المتوفي كان برفقة أحد أصدقائه مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، لتعاطي المواد المخدرة، فوجئ بوفاته، فاستعان بوالدته وقاما بإلقاء المتوفي بمكان العثور عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات، أن المتوفي كان برفقة أحد أصدقائه مقيم في الخصوص يتعاطيان المواد المخدر، وفوجئ بوفاته، فاستعان بوالدته وقاما بسحبه علي درج سلم العقار، ووضعه بمركبة توك توك، فأحدثا إصابته، وقاما بإلقائه بمنطقة العثور عليه بمسطرد في شبرا الخيمة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص متوفي على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القسم، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته أو التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص متوفي على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القسم، في العقد الثالث من العمر، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته أو التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات عبارة عن سحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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