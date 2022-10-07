قوات الأمن تلقي القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب في الدقهلية

الدقهلية فريق محافظات

ألقى ضباط مباحث الدقهلية، القبض على المتهمين بقتل شاب بمركز دكرنس، بعد طعنة بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بمقتل شاب يدعى أحمد حامد محمد البرعي، 23 سنة - سائق توكتوك، مقيم بمدينة دكرنس، أثناء وجوده بقرية كفر أبو ناصر دائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء مرور الشاب بالتوكتوك بقرية كفر أبو ناصر، سدد له شخصين طعنتين بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهم، وفرا هاربين.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهما، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات