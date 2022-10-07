قعيدة على كرسى متحرك.. أمريكى يسبح فى مياه إعصار إيان 45 دقيقة لإنقاذ والدته

كتب محمد جمال

تمكن الأمريكى جونى لودر من السباحة نصف ميل فى مياه الفيضانات لإنقاذ والدته الغارقة بعد أن رفضت إخلاء منزلها فى مواجهة إعصار إيان، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".