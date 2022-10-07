فيتنام وتايلاند تعقدان المنتدى الثاني للطاقة في العاصمة بانكوك

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عقدت فيتنام وتايلاند منتدى الطاقة الثاني بين البلدين في العاصمة التايلاندية بانكوك، سعياً وراء سبل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تطوير طاقة نظيفة ومستدامة.

ونقلت صحيفة فيتنام نيوز المحلية اليوم الجمعة عن نائب وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي أونج هوانج آن قوله إنه منذ المنتدى الأول الذي عقد في مقاطعة بينه آنه في عام 2015 ، حقق التعاون الثنائي في مجال الطاقة العديد من النتائج المشجعة.

وقال إن تايلاند كانت مستثمرا هاما في مجال الطاقة في فيتنام، موضحا أن أعمالها كانت تستثمر في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية في العديد من المناطق الفيتنامية.

وأضاف أن مجموعة فيتنام للنفط والغاز وشركة النفط والغاز الوطنية في تايلاند ، عبر شركاتها التابعة ، تعملان معًا في بعض مشاريع التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في فيتنام والجزائر.

وتأكيدًا على أهمية شراكة الطاقة مع تايلاند ، أكد أن تنظيم المنتدى الثاني كان ضروريًا وسط العديد من الصعوبات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية ، حيث ساعد الجانبين على معرفة طلب التعاون في مجال الطاقة لكل دولة ، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة ، ومن شأنه أن يسهم في الشراكة الاستراتيجية المعززة لبلدانهم التي أُنشئت في عام 2015.

وفي المنتدى ، ناقش المشاركون وتبادلوا الخبرات في العديد من قضايا تنمية الطاقة المهمة في فيتنام وتايلاند ، والتي لها هدف مشترك يتمثل في التحول إلى الطاقة النظيفة لتقليل آثار تغير المناخ.

كما ناقشوا فرص إقامة شراكات تجارية في مجال الطاقة في المستقبل، وتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية ، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، والابتكارات في مجال التنقيب عن البترول وإنتاج الطاقة النظيفة ، وتطوير أنواع وقود جديدة مثل الهيدروجين والأمونيا من أجل التعاون المشترك في تعزيز أمن الطاقة والطاقة المستدامة.

كما أعربوا عن تقديرهم الكبير لمناخ الاستثمار في فيتنام ورأوا أن البلاد سوق محتملة ذات ربحية عالية في قطاع الطاقة.

كما التقى رجال الأعمال في فيتنام وتايلاند مع بعضهم البعض للبحث عن فرص الشراكة.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الطاقة التايلاندية كوليت سومباتسيري إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون الموضوعي في مجال الطاقة مع فيتنام.